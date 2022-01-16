طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تحديثا بسيطا لنظامي التشغيل آي.أو.إس للهواتف الذكية آيفون وآيباد أو.إس للكمبيوتر اللوحي آيباد بهدف علاج بعض الأخطاء التي تم اكتشافها في نظامي التشغيل، إلى جانب سد ثغرة محتملة في أمن نظامي التشغيل ذات صلة بمنصة المنزل الذكي هوم كيت التي تعمل بتقنية سيري والتابعة لشركة آبل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الإصدار الجديد آي.أو.إس 1ر2ر15 يعالج مشكلات في هواتف آيفون يمكن أن تمنع تحميل الرسائل عندما يتم إرسالها باستخدام رابط على خدمة الحوسبة السحابية للشركة آي كلاود أو قد تمنع استجابة تطبيقات خارجية لنظام التشغيل الخاصة بالسيارات كار بلاي من الاستجابة للأوامر.

كما يتضمن الإصداران آي.أو.إس 1ر2ر15 وآيباد أو.إس 1ر2ر15 إصلاحا لثغرات يمكن أن تسمح باستغلال منصة هوم كيت في تنفيذ هجمات ضد أجهزة الضحايا.

ويمكن لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الوصول إلى التحديثات من خلال تصفح قائمة الإعدادات على شاشة الجهاز الرئيسية، ثم الدخول إلى صفحة "عام" والنقر على "تحديث التطبيق".

يذكر أن آبل كانت قد طرحت الإصدار آي.أو.إس 2ر15 وآيباد أو.إس 2ر15 مؤخرا وكان يحتوي على مجموعة من الخصائص الجديدة والتحديثات.