تعتزم سريلانكا تطويق مكب نفايات ضخم حيث نفقت العديد من الأفيال بعد التهام البلاستيك.

وقال المتحدث باسم وزارة الحياة البرية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حفر خندق حول المكب هو الطريقة الوحيدة لمنع الحيوانات الجائعة من التهام القمامة في المكب الذي تبلغ مساحته حوالي 800 متر مربع.

ويتم إجراء تشريح للتأكد من سبب نفوق اثنين من الفيلة .

ونفق أكثر من 20 فيلا بطريقة مماثلة على مدار الثمانية أعوام الماضية.وتصدر نفوق فيلين مؤخرا عناوين الأخبار على مستوى البلاد بعدما لاقت صور الفيلين وسط القمامة انتشارا واسعا.

ودعا نشطاء حماية الحياة البرية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الفيلة حيث ينفق خمسة منها سنويا في ظروف مشابهة. وتضم الدولة الجزيرة أكثر من 50 مكب نفايات.

وتنفق أعداد أكبر من الفيلة في سريلانكا بسبب الإصابة الناجمة عن متفجرات أو الصعق بالأسوار الكهربية أو الرصاص، وتعزى معظم الوفيات بينها إلى المزارعين.

ويضر فقدان الموطن الأصلي بالحيوانات، وتدمر الأفيال المزيد من الحقول والمنازل. ويقتل بعض الصيادين الجائرين الأفيال للحصول على أنيابها.

وأشارت بيانات رسمية إلى نفوق إجمالي 369 فيلا لأسباب غير طبيعية العام الماضي.