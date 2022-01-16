تعتزم شركة ألعاب الكمبيوتر الفرنسية إطلاق خدمتها مدفوعة الاشتراك يوبي سوفت باس ، التي تتيح مجموعة كبيرة من الألعاب مثل "رين بو6" و"فار كري" على جهاز الألعاب إكس بوكس ، الذي تنتجه شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت.

يذكر أن خدمة يوبي سوفت باس تتيح الوصول إلى ألعاب كمبيوتر من إنتاج أكثر من 100 شركة، وهي متاحة حاليا مقابل اشتراك شهري في حدود 15 يورو. ولم تعلن يوبي سوفت تاريخا محددا لإطلاق خدمتها على إكس بوكس.

يذكر أن خدمة يوبي سوفت باس متاحة حاليا على أجهزة الكمبيوتر الشخصي فقط. ولم يتم الإعلان عن اختلافات بين الخدمة المتاحة للكمبيوتر الشخصي والخدمة التي ستتاح لجهاز ألعاب الكمبيوتر.

في الوقت نفسه لا يوجد أي حديث عن دمج اشتراك يوبي سوفت باس مع خدمة جيم باص ذات الاشتراك التي تتيحها مايكروسوفت لمستخدمي جهاز الألعاب إكس بوكس. يذكر أن خدمة ألعاب الفيديو ذات الاشتراك إي.أيه المنافسة لخدمة يوبي سوفت قررت بالفعل إطلاق خدمتها على جهاز ألعاب إكس بوكس ، حيث أصبحت خدمة إي.أيه بلاي جزءا من خدمة جيم باس.