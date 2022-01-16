أعربت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن آسفها لإلغاء تأشيرة دخول الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا وبالتالي حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق غدا الاثنين.

ولكن الرابطة أوضحت اليوم الأحد أنها توصي لاعبيها بقوة، بأن يتلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة في بيان "قرار اليوم بتأييد إلغاء تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا يضع نهاية لسلسلة من الأحداث المؤسفة للغاية".

وأضاف البيان "في النهاية فإن قرارات السلطات القضائية المتعلقة بالصحة العامة ينبغي احترامها، هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم الحقائق وأخذ الدروس المستفادة من هذا الموقف".

وأشار البيان "بغض النظر عن كيفية الوصول لهذه النقطة، فإن نوفاك أحد أعظم أبطالنا وغيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة خسارة للعبة ، ندرك حجم الدوامة التي عاشها نوفاك في الأيام الأخيرة وكم كان يرغب في الدفاع عن لقبه في ملبورن، نتمنى له التوفيق ونتطلع لعودته إلى الملاعب قريبا".

وأوضح البيان" الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين تواصل توصية جميع اللاعبين بقوة بتلقي اللقاح".

كما أصدر الاتحاد الأسترالي للتنس بيانا مقتضبا عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي جاء فيه "الاتحاد الأسترالي للتنس يحترم قرار المحكمة الفيدرالية".

وأضاف البيان "بموجب لوائح بطولات الجراند سلام فإن المصنف الأول على العالم تم الاستعاضة عنه بأحد اللاعبين الخاسرين، نتطلع إلى أجواء التنافس والإثارة في بطولة أستراليا المفتوحة 2022 ونتمنى لكل اللاعبين التوفيق".