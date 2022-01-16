أعلنت سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي (مضافًا إليه الاستيراد) حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنسبة 2ر9 % ليصل إلى 46 مليارًا و50 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حسب وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم الأحد ، إنّ الزيادة تُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 2ر20 % ليبلغ ثمانية مليارات و499 مليون متر مكعب، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب (شاملًا الاستيراد) بنسبة 9ر5 % ليصل إلى 37 مليارًا و550 مليون متر مكعب.

ووفق الوكالة ، يعد مصنع أوكيو للغاز البترولي المُسال بصلالة الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان.