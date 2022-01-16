أكد مكتب النائب العام في بروكسل أنه تم احتجاز شاب للاشتباه في قيامه بدفع امرأة في مسار قطار مقبل بإحدى محطات مترو الانفاق وسط العاصمة البلجيكية. وقد بعتقل الشاب بتهمة الشروع في قتل.

وتفيد المزاعم بأن الرجل دفع المرأة عمدا من الظهر بينما كان قطار الانفاق مقبلا.

وتردد أن سائق القطار استخدم مكابح الطوارئ ونجح فى تجنب دهس المرأة.

وأكد ناطق باسم شركة النقل المحلية أنه تم نقل المرأة سريعا إلى الرصيف.

وتردد أن السائق والضحية كانا في حالة صدمة وأفادت صحيفة ديرنير أور/ليسبورتس بأنه جاري مشاركة مقطع يبدو أنه يظهر ما حدث على الانترنت. ويبدو أنه يعرض اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة.