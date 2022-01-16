خلص استطلاع للرأي اليوم الأحد أن أربعة من بين كل 10 من أصحاب الأعمال الخاصة في كوريا الجنوبية يفكرون في إغلاق أعمالهم بسبب المبيعات المنخفضة في ظل قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاستطلاع الذي شمل 500 شخص يديرون مطاعم وأعمال لتجارة التجزئة وغيرها من أعمال الخدمات، وأجراه اتحاد الصناعات الكورية، أظهر أن 8ر40% يفكرون في التوقف عن العمل.

وأرجع 2ر28% منهم رغبتهم في التوقف عن العمل إلى انخفاض المبيعات والأرباح، و 8ر17% إلى صعوبة توفير الاموال وزيادة الأعباء من القروض.

ويشار إلى أن التجار الصغار وأصحاب الأعمال كانا الأكثر تضررا من قواعد التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا.

وتعتزم الحكومة الابقاء على حظر التجوال الساعة التاسعة مساء على المطاعم والمقاهي، مع زيادة الحد المسموح به في التجمعات الخاصة من أربعة إلى ستة أشخاص ابتداء من غد الاثنين حتى السادس من شباط/فبراير المقبل.