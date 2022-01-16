أعادت إندونيسيا فتح مكتبها التمثيلي في العاصمة الأفغانية كابول بشكل أساسي لتنسيق ومراقبة توزيع المساعدات الإنسانية لأفغانستان ، في حين لا تزال تمنع الاعتراف الدبلوماسي بحركة طالبان كحكومة شرعية للبلاد.

وذكرت صحيفة /ذا جاكرتا بوست/ الإندونيسية -على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أنه كان تم نقل مقر البعثة الإندونيسية إلى أفغانستان مؤقتًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد مرور وقت قصير من وصول حركة طالبان للحكم في أفغانستان .

وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية تنوي مواصلة مهمتها في كابول بفريق من الموظفين الأساسيين فقط ، لكنها قررت لاحقًا إخراج جميع مواطنيها من البلاد .