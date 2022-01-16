ذكر معهد الصحة البرازيلي في نشرته /إنفوجريب /أن هناك زيادة بنسبة 135 % في حالات مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في البرازيل في الثلاثة أسابيع الأخيرة مقارنة بالثلاثة أسابيع الأخيرة من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفادت النشرة للفترة بين يومي 8-2 من كانون الثاني/يناير بأن هناك دليلا قويا على زيادة مرض السارس على المدى الطويل (الستة أسابيع الأخيرة) وعلى المدى القصير (الثلاثة أسابيع الماضية).

واستمر هذا الاتجاه منذ الأسبوع الوبائي رقم 48 بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2021 وهو تاريخ آخر نشرة إنفوجريب.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وخلال كانون الأول/ديسمبر، كان هناك زيادة كبيرة في الإصابات المرتبطة بأنفلونزا فيروس (ايه) التي تجاوزت إصابات كوفيد19- المسجلة في بعض تلك الأسابيع.

وبحسب النشرة "ورغم ذلك تشير البيانات منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر والأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير إلى استمرار سيناريو هيمنة كوفيد19-".