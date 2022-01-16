خرج عشرات من النشطاء المدافعين عن البيئة من جمهورية التشيك وبولندا وألمانيا للتظاهر ضد خطط توسيع منجم فحم بولندي

ووصف توماس فرانك، أحد المنظمين وعضو الفرع التشيكي لمنظمة "إكستينكشن ربيليون"، وهي جماعة معنية بالدفاع عن البيئة، المسيرة الاحتجاجية في موقع منجم تورو لاستخراج معدن الليجنايت، وهو نوع من أنواع الفحم الحجري، بأنها كانت سلمية.

وأوضح فرانك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن المشاركين في المسيرة التزموا بلوائح السلامة ذات الصلة بـ "كوفيد19-" واستخدموا أقنعة واقية، ولم تكن هناك حشود كبيرة.

ووضعت بولندا خططا مثيرة للجدل لتوسيع المنجم الذي يقع في تورو، على مسافة قصيرة من الحدود الألمانية والتشيكية على حد سواء، على الرغم من صدور حكم ضد هذه الخطط من قبل محكمة العدل الأوروبية.

وتخطط بولندا لتوسيع وتشغيل المنجم حتى تنفد احتياطيات الليجنايت في عام 2044حسبما هو متوقع، ولكن الحكومة التشيكية أحالت القضية إلى المحكمة، بحجة أن الخطط وُضعت دون تقييم الأثر البيئي.

وتستمر أنشطة التعدين على الرغم من أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت أمرا قضائيا بوقف جميع الأنشطة أثناء نظرها في القضية.

وفرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) على بولندا عن كل يوم تتجاهل فيه البلاد هذا الأمر.