تعتزم اليونان ابتداء من غد الاثنين تغريم من يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر من غير الملقحين ضد فيروس كورونا، وذلك من أجل تعزيز مستويات التطعيم المنخفضة وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس القول لكبار السن إن أفضل طريق لتجنب الغرامة الحصول على اللقاح.

وأضاف أمس السبت" أقول للقلة من المواطنين فوق 60 عاما الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد. أشجعهم اليوم أن تتخذوا هذه الخطوة".

وأضاف" الأمر لا يتعلق بالغرامة، نعم ستطبق الغرامة، ولكن هذا ليس الأمر المهم. أحموا حياتكم وحياة أحبائكم وأفهموا أن اللقاح أمن".

وتقول السلطات اليونانية إن غير الملقحين مازالوا يواجهون خطورة الحاجة للرعاية في المستشفى بصورة كبيرة.

ويشار إلى أنه قبل إقرار التطعيم الإلزامى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم يكن قد حصل 520 ألف من كبار السن على اللقاح.

ومنذ ذلك الحين، حصل 220 ألف شخص على القاح. ومن بين الـ 300 ألف شخص المتبقين، أشخاص سوف يتم إعفاؤهم من الحصول على اللقاح لأسباب طبية.

وربما يتم تغريم غير الملقحين 100 يورو (114 دولارا) شهريا. وسوف تفرض سلطات الضرائب الغرامة مباشرة على الذين لم يحصلوا على التطعيم، وسوف يتم توجيه الأموال للمستشفيات لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا.