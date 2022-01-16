ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يبحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب، تشافي هيرنانديز قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في التعاقد مع مهاجم منخفض المستوى نسبيًا ليضيف خيارًا جديدًا لهيرنانديز، بعدما تم استبعاد مهاجم يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، بسبب رفض مدربه، ماسيماليانو أليجري، الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة تكمن في أن برشلونة ليس لديه الحد المسموح به وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف للتعاقد مع صفقات جديدة وبالتالي عليه الاستغناء عن بعض اللاعبين الآخرين وعلى رأسهم سيرجينيو ديست، ونيتو قبل نهاية يناير أو بيع محتمل لجناح الفريق الأول، عثمان ديمبلي، أو تجديد عقد سيرجي روبرتو وتخفيض راتبه ليسمح لإدارة برشلونة بالتعاقد مع لاعب جديد.

ونجحت الإدارة الكتالونية في ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهما فيران توريس وداني ألفيس.