أظهر استطلاع ألماني حديث أن أغلب الأشخاص في ألمانيا يفتقدون لقوة القيادة من المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس ويفتقدون نهجا واضحا في سياسة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر 71% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية لا تقدم نهجا واضحا في سياسة مواجهة كورونا.

ولكن 23 % ذكروا العكس، وامتنع 6% عن إبداء أي رأي تجاه ذلك، بحسب الاستطلاع.

وذكر 61% ممن شملهم الاستطلاع أن المستشار الألماني أولاف شولتس يظهر قدرا محدودا للغاية من قوة القيادة، ولكن 26% ذكروا العكس، ولم يذكر 13% أية تصريحات تجاه ذلك.

وأيّد 60% ممن شملهم الاستطلاع فرض إلزام عام بتلقي اللقاح ضد الفيروس، فيما عارض 33% ذلك، وأحجم 7% عن إبداء أي رأي حيال ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجاء الاستطلاع في 14 كانون الثاني/يناير الجاري، وشمل 1004 أشخاص.