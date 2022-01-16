كشفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد "عملاق الدوري الكتالوني" لم يدخل في سباق ضم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة- على موقعها الإلكتروني- إنه وفقا لمصادرها، لن يتقدم ريال مدريد بعرض لضم هالاند، خاصة أنه غير مستعد للدخول في مزاد على اللاعب الذي يرغب في التعاقد معه كبار الأندية على رأسها برشلونة، وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، مشيرة إلى أن ريال مدريد يركز في الوقت الحالي على إنهاء صفقة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، من نادي باريس سان جيرمان؛ ليشكل ثلاثيا رائعا مع كريم بنزيما وفينيسيوس، إضافة إلى وجود لاعبين مثل رودريجو جوس وماركو أسينسيو وهما مستقبلان لنادي ريال مدريد.

وأكدت أنه حتى الآن، لم يقم ريال مدريد بأي تحركات من أجل التعاقد مع هالاند، وأنه ليس من المتوقع أن تبدأ في أي لحظة مقبلة رغم ما فعلوه من أجل مبابي في الصيف الماضي وتقديم عرض بقيمة 180 مليون يورو تم رفضه من قبل باريس سان جيرمان.

مؤكدا وجود أنباء كثيرة حول اقتراب هالاند من الرحيل عن بوروسيا دورتموند، ودعمها تصريحات اللاعب والنادي الألماني حول رغبة الأخير في معرفة قرار النرويجي قبل نهاية شهر مايو المقبل.