أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الأوقاف صدور موافقة من قبل وزارة الداخلية بالسماح للمقيمين بالسفر برا عبر (منفذ السالمي الحدودي) ذهابا وإيابا لأداء شعيرة العمرة، وذلك بعد الجهود المشتركة بين الوزارة وجهات الدولة ذات الصلة.



وستقوم وزارة الأوقاف بعمل الترتيبات اللازمة بشأن استئناف الرحلات البرية وفقا للاشتراطات الصحية المقررة.



وجاء في كتاب وجه مدير شؤون إدارة الحج والعمرة سطام المزين إلى مكاتب تنظيم العمرة ومكاتب السياحة والسفر (المرخص لها بمزاولة نشاط العمرة وإصدار التأشيرات)، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرارات مجلس الوزراء المنظمة للاشتراطات الصحية في ظل (19 - COVID)، وإلى كتاب وزارة الداخلية رقم (358) بشأن ذات الموضوع أعلاه، ومع عدم الإخلال بقرارات وتوصيات مجلس الوزراء والجهات الصحية والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم رحلات العمرة، لذا تقرر ما يلي:



1 - السماح للمقيمين بالسفر برا ذهابا وإيابا عن طريق المرخص لهم بتنظيم رحلات العمرة.



2 - التقيد بعدم تجاوز عدد الركاب المعتمرين 50% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بالتباعد بين المقاعد.



3 - الالتزام بتعقيم المقاعد قبل ركوب المعتمرين وارتداء الكمام أثناء سير الرحلة مع عدم السماح بالركوب لمن يظهر عليهم أعراض (19 - COVID) ومتحوراته.



4 - تكون آلية اعتماد كشوف المعتمرين عن طريق إرسال صورة من الكشف مع إرفاق صورة العقد والتأشيرة لكل معتمر وترسل الكشوف عن طريق برنامج الواتساب الخاص بالإدارة.