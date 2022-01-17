أعلنت المتحدثة الرسمية باسم بنك لائتمان الكويتي حباري الخشتي أن مدير مركز نظم المعلومات حمود المحيميد قام بافتتاح جناح بنك الائتمان الكويتي في اكسبو 2020 دبي، حيث تم ترشيح البنك من قبل وزارة الإعلام لتمثيل الكويت للمشاركة تحت عنوان «كويت جديدة ـ فرص جديدة للاستثمار»، حيث يعمل جناح الكويت على إبراز دور الكويت الحضاري والفاعل في شتى المجالات، ويشارك البنك في المعرض خلال الفترة من 16 حتى 22 الجاري في أسبوع «الأهداف العالمية للتنمية المستدامة» بحضور فريق من البنك.

وشارك البنك في شرح خططه بعيدة المدى لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية، حيث كانت الغاية الأساسية من تأسيس الدولة للبنك هي ضمان الرعاية السكنية للمواطنين، كما عرض البنك مسيرته في التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلى العملاء إلكترونيا، حيث تميز البنك بتقديم القروض الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لزيارة فرع البنك أو تدخل بشري في العملية بكاملها، ليكون البنك أول بنك في القطاعين العام والخاص يقدم هذه الخدمة.

وذكرت الخشتي أن بنك الائتمان حرص على المشاركة في اكسبو 2020 دبي لعرض آخر الإنجازات في التحول الرقمي للكويت أمام دول العالم بصورة مشرفة.