أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا بعنوان «خطورة بعض الأدوية على الحامل والمرضع»، وهو الكتاب رقم 157 ضمن سلسلة الثقافة الصحية، تأليف الصيدلانية: شيماء يوسف ربيع.



وجاء في الكتاب أن العناية بصحة الأم هدفها الأول هو الحفاظ على حياتها وحياة جنينها، وهي ليست مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية، ويشير مصطلح صحة الحامل والمرضع إلى الرعاية الشاملة التي تتضمن الرعاية الصحية والنفسية للأم في المراحل المختلفة التي تشتمل على: الإعداد المسبق للحمل، والتغذية السليمة خلال فترة الحمل، والاهتمام بالأم بعد الولادة لاستعادة صحتها الجسدية، لذلك يجب علاج الأمراض التي تصيب الحوامل والمرضعات بشكل جدي، وبأقل نسبة ضرر محتملة من تعاطي الأدوية، مع عدم حرمانهن من العلاج بسبب الخوف من الأعراض الجانبية، لذلك من الضرورة عليهن مراجعة الطبيب المختص في حالة وجود أي شكاوى مريضة.



كما أصدر المركز التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، كتابا جديدا تحت عنوان «التهاب الأذن»، وهو الكتاب رقم 155 ضمن سلسلة الثقافة الصحية، من تأليف د.سليمان عبدالله الحمد، ومراجعة المركز.



يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن التهاب الأذن، ويبين أن الأذن تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي: الأذن الخارجية، والوسطى، والداخلية، وللأذن وظيفتان هما: السمع، وحفظ التوازن، أما عن السمع فتقوم الأذن بتجميع الصوت ونقله بشكل ميكانيكي إلى غشاء الطبلة والعظيمات الثلاث، ثم إلى القوقعة في الأذن الداخلية، ومن ثم تقوم خلايا القوقعة بتحويل الصوت إلى نبضات كهربائية فترسله إلى مركز السمع عبر العصب الثامن ومنه إلى المخ.