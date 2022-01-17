فرض الأكراد الذين يسيطرون على مناطق شمال شرق سورية، استخراج «بطاقة وافد» على السوريين النازحين من باقي المناطق. وأصدرت هيئة الداخلية التابعة لما يسمى «الإدارة الذاتية» التي تسيطر عليها ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية بيانا بررت فيه منح النازحين إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية «بطاقة وافد». واعتبرت أن تطبيق نظام بطاقة الوافد وإجراءاته «ليتمتع كامل القاطنين في مناطقنا بالأمن والأمان ومتابعة حياتهم بشكل اعتيادي، علما أن نظام الكفالة وضع للتأكيد على هوية الشخص الحقيقية وضمانا لهم من انتحال هوياتهم الشخصية».



وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لم تشهد أي حالة ترحيل خارج مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» مهما كان وضعه، مشيرا إلى وجود «عمل مرن لكافة الأشخاص الذين هم من خارج مناطق الإدارة».



وبرر البيان هذه الإجراءات باستعمال عناصر تابعين لتنظيم داعش بطاقة شخصية سورية مزورة للتنقل بين مناطق شمال شرقي سورية.



وأضاف ان هؤلاء العناصر أغلبهم من جنسيات غير سورية، ومن خلال تطبيق نظام بطاقة الوافد تمكنت قوات «الإدارة» من إلقاء القبض على الكثير منهم.



وتفرض «الإدارة الذاتية»، منذ تشكيلها عام 2014، على الوافدين من المناطق والمحافظات الأخرى، بعد عام 2011، إلى المنطقة التي تديرها، ضرورة إجراء المعاملة التي ورثتها من نظام «وحدات حماية الشعب الكردية» الحاكمة للمنطقة سابقا.



وتختلف الثبوتيات والأوراق اللازمة لمعاملة الكفالة حسب المنطقة والقانون المعمول به من قبل «الإدارة المدنية» التي تتبع لها.