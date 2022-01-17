وعد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس بتحسن وضع الكهرباء التي تعاني من ازمة شديدة لاسيما بسبب طول ساعات التقنين والانقطاع التي قد تصل احيانا إلى 20 ساعة، وازداد الوضع تفاقما مع دخول فصل الشتاء حيث يعتمد الكثيرون على التدفئة الكهربائية في ظل غياب المحروقات أيضا.



ونقلت وكالة النباء الرسمية «سانا» عن عرنوس قوله من مجلس الشعب: «النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية»، مؤكدا أن «عملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل».



وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغاواط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.



وكان عرنوس قد أطلق سابقا عدة وعود بتحسين الوضع الكهربائي واعدا بانفراجات عدة خلال العام الماضي. قال في ديسمبر الماضي إن هناك تعاونا كبيرا مع الأصدقاء الروس لتحسين واقع التيار الكهربائي في بلاده. ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية أنه: «التقى عدة وفود روسية، وتمت مناقشة رزمة من المشاريع في قطاع الكهرباء ستوضع بالخدمة بشكل متتال». وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري أن هناك توجها روسيا واضحا على أرض الواقع لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سورية، مشيرا إلى أن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سورية ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدرة كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود وخبرات محلية.



وكان وزير الكهرباء، غسان الزامل، أكد في وقت سابق أن «البلاد تعاني من زيادة في ساعات التقنين جراء النقص الحاصل في ​الغاز​ و«الفيول​»، آملا «نهاية ​أزمة الكهرباء​ الحالية وعودة التغذية الكهربائية إلى وضعها».



كذلك وعد عرنوس بتجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي هذا العام، من خلال التعاقد على توريد 500 باص من الجانب الإيراني، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني والتي تقدر بـ 100 باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات المتضررة. كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.



وكان عرنوس يتحدث أمام أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس.