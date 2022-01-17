هادي العنزي



حجز فريق كرة قدم الصالات للسيدات بنادي الكويت أولى بطاقات المباراة النهائية لدوري URC للسيدات، وذلك بعدما تغلب على نظيره فريق نادي سلوى الصباح 4-0، في المواجهة الثانية أمس الأول في منافسات الدور قبل النهائي الذي يقام بنظام «بلاي اوف» وبأفضلية مباراتين من 3، حيث فازت سيدات الأبيض في المباراة الأولى 5-0، ليتأهلن رسميا إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، وبمجموع 9-0 للمباراتين، وأقيمت المباراة على صالة نادي الكويت.



وتنتظر سيدات الكويت الفائز من مواجهة سيدات العربي ونظيراتهن بنادي الفتاة، والتي تأجلت بسبب تواجد عدد من لاعبات الأخضر في الحجر المنزلي، وستقام مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع، والنهائي 29 الجاري.