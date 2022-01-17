في الوقت الذي حسم فيه منتخب الكاميرون، تأهله لدور الـ 16 مبكرا منذ الجولة الماضية، تتطلع باقي منتخبات المجموعة الأولى لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية للمسابقة، عندما تختتم مبارياتها في مرحلة المجموعات.



ويلتقي منتخب الكاميرون مع الرأس الأخضر، اليوم الإثنين بالجولة الثالثة «الأخيرة» للمجموعة، التي تشهد في نفس التوقيت مواجهة أخرى بين بوركينا فاسو وإثيوبيا.



ويتصدر أسود الكاميرون، ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه 2-1 على بوركينا فاسو، و4-1 على إثيوبيا في الجولتين الماضيتين، فيما تحتل بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقة بفارق المواجهة المباشرة على الرأس الأخضر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معها في نفس الرصيد بعدما تغلب عليه 1-0 بالجولة الماضية، فيما يقبع منتخب إثيوبيا، في قاع الترتيب بلا نقاط.



ويكفي منتخب الكاميرون، الفائز بالبطولة 5 مرات، حصد نقطة فقط أمام الرأس الأخضر، لضمان الصدارة رسميا، وملاقاة صاحب المركز الثالث بأي من المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ 16. في المقابل يسعى الرأس الأخضر لحصد النقاط الثلاث للصعود رسميا للأدوار الإقصائية، دون النظر لنتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا، وربما ستكون نقطة التعادل كافية للرأس الأخضر، للصعود كوصيف للمجموعة، وملاقاة صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بالدور المقبل، حال خسارة بوركينا أمام إثيوبيا، كما أنها ربما تؤهله أيضا حتى في حال فوز بوركينا أو تعادلها، عن طريق تواجده بأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.



ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمنتخب بوركينا فاسو، الذي يطمح لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة للصعود رسميا، كما أن نقطة التعادل ربما تفيده أيضا في الصعود حتى عن طريق أفضل ثوالث، أما المنتخب الإثيوبي، فلا بديل أمامه سوى الفوز، لكن مصيره في التأهل بات معلقا بأقدام الآخرين، حيث يأمل في خسارة الرأس الأخضر، حتى يتساوى في رصيد 3 نقاط معه، ومع بوركينا فاسو، ليحسم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة فقط، أصحاب المراكز من الثاني حتى الرابع.



ورغم حسمه الصعود مبكرا، فإن منتخب الكاميرون من الممكن أن ينهي مشواره في المجموعة وهو في المركز الثالث، ليلاقي متصدر المجموعة الثانية، أو الثالثة في الدور المقبل، حال خسارته أمام الرأس الأخضر، وفوز بوركينا على إثيوبيا، وفي تلك الحالة، سوف تتساوى الكاميرون مع الرأس الأخضر، وبوركينا في رصيد 6 نقاط، ليحسم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة، أصحاب المراكز من الأول حتى الثالث. وسيكون هذا هو اللقاء الرسمي السابع بين الكاميرون والرأس الأخضر، لكنه الأول بأمم أفريقيا، ويمتلك منتخب «الأسود غير المروضة» الأفضلية في المواجهات الست السابقة، بعدما حقق 3 انتصارات، مقابل فوزين للمنتخب الملقب بـ «القروش الزرقاء»، وفرض التعادل نفسه على مباراة وحيدة. في المقابل، تعد هذه هي المواجهة الثانية بين بوركينا فاسو وإثيوبيا ببطولة أفريقيا، بعدما سبق والتقيا في مرحلة المجموعات بنسخة البطولة عام 2013 في جنوب أفريقيا، وانتهى اللقاء وقتها بفوز بوركينا فاسو 4-0، ليشقوا طريقهم بعد ذلك بالبطولة، وتحقيق المركز الثاني كأفضل إنجاز في سجلهم قاريا.