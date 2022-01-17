أضحى المنتخب النيجيري ثالث المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره السوداني 3-1، فيما أحيا مهاجم ليفربول محمد صلاح آمال مصر بقيادته إلى الفوز على غينيا بيساو 1-0 مساء السبت على ملعب «أومنيسبور» في غاروا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.



في المباراة الأولى، سجل صامويل تشوكوويزي (3) وتايو أوونيي (45) وموزيس سايمون (46) أهداف نيجيريا، ووالي الدين خضر (71 من ركلة جزاء) هدف السودان.



وهو الفوز الثاني تواليا لنيجيريا بعد الأول على مصر 1-0 في الجولة الأولى، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ولحقت بمنتخبي الكاميرون المضيف (المجموعة الأولى) والمغرب (الثالثة)، فيما مني السودان بخسارته الأولى بعد تعادله السلبي مع غينيا بيساو في الجولة الأولى.



في المقابل، تخلصت مصر من المركز الأخير وصعدت إلى الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو والسودان. وفي الجولة الثالثة الأربعاء المقبل، تلعب مصر مع السودان، ونيجيريا مع غينيا بيساو.



ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة الى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ 16).



وفي المباراة الثانية، فك محمد صلاح صيامه عن التهديف دوليا لنحو 10 أشهر وقاد «الفراعنة» أصحاب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (7) إلى فوز غال على غينيا بيساو بهدف وحيد سجله في الدقيقة 69.



وهو الهدف الأول لصلاح منذ هزه شباك جزر القمر بثنائية في التصفيات المؤهلة للعرس القاري في 21 مارس الماضي. وقدم منتخب «الفراعنة» أداء قويا على خلاف المباراة الأولى ضد نيجيريا، واستفاد من الفوارق الفنية الكبيرة مع المنتخب الخصم، حيث كانت نسبة السيطرة 61%، وسدد لاعبوه باتجاه المرمى 17 كرة (4 منها بين الخشبات الثلاث و3 ارتدت من القائم)، في المقابل اعتمدت غينيا بيساو على المرتدات وهدد مرمى الحارس العملاق محمد الشناوي بثلاث كرات فقط طوال اللقاء. وعقب الفوز قال صلاح: «لا شك انني سعيد بهذا الفوز والنقاط الثلاث الضرورية، ونحن لا نركز في من يسجل بل نحاول أن نتعاون لنقود الفريق الى الفوز». وأضاف: «آمل ان نواجه الصعوبات ونتخطاها في المباريات المقبلة»، معترفا بأن مصر لم تقدم الأداء المطلوب منها إلى الآن «فكل الفرق الإفريقية باتت قوية وتمتلك محترفين وربما منتخبنا هو الأكثر اعتمادا على اللاعبين المحليين، وأنا متفائل لأن اللقب الأفريقي هو الأغلى بالنسبة إلي».



وانتظر الفراعنة حتى الدقيقة 69 لترجمة أفضليتهم عبر صلاح الذي تلقى تمريره مميزة من عمرو السولية خلف الدفاع سددها «على الطائر» بيسراه مرت تحت يد الحارس منديش الى الشباك. وسجل ماما بالدي هدفا لغينيا بيساو ألغاه حكم المباراة بعد العودة إلى الـ «VAR» بسبب خطأ ارتكبه اللاعب على المدافع عمر كمال.