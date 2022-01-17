واصل منتخب غامبيا المفاجآت وتعزيز حظوظه بالتأهل إلى دور الـ16 بعدما خطف تعادلا ثمينا أمام مالي في الدقائق الأخيرة من مباراتهما في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا. بهذه النتيجة، ظلت غامبيا في المركز الأول برصيد 4 نقاط، بعد فوزها في المباراة الأولى على حساب موريتانيا بهدف دون مقابل واقتربت بقوة من التأهل إلى الدور الثاني في أولى مشاركتها في أمم افريقيا، بينما احتلت مالي المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وفارق الأهداف بعد فوزها على تونس بهدف دون مقابل في الجولة الأولى.



جاء الشوط الأول من المباراة متوازنا بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب. وفي الشوط الثاني، حاول منتخب مالي الهجوم وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78، لينجح إبراهيما كونيه في تحويلها إلى هدف بشباك مودي جوبي الحارس الغامبي.



ولم تنته المباراة عند هذا الحد، حيث نجح المنتخب الغامبي في إدراك التعادل بالدقيقة 89 عن طريق مهاجمه موسى بارو بعد التحصل على ركلة جزاء أيضا بعد العودة لتقنية الحكم المساعد.



وكانت تونس قد خاضت مساء أمس ثاني لقاءات البطولة أمام موريتانيا، فيما تلتقى غامبيا في ختام مباريات الدور الأول الخميس المقبل وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب مالي مع نظيره الموريتاني.