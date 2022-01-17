شدد قائد منتخب المغرب رومان سايس على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام المنتخب الغابوني رغم ضمان التأهل لدور الـ16. وضمن منتخب المغرب التواجد في ثمن النهائي بعد الفوز في أول مباراتين بالمجموعة. وقال سايس في تصريحات: «سنحاول إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لدينا الرغبة في الفوز بجميع المباريات».



وأضاف «رغم ضماننا للتأهل، إلا أننا سنحاول الفوز أمام الجابون».



من جهته، قال سفيان شاكلا: «مباراة غدا سندخلها بشعار الفوز للتأهل في صدارة المجموعة». وأكمل: «أتمنى أن نكون في المستوى المأمول ونختتم دور المجموعات بالانتصار». المنتخب المغربي انتصر على غانا بهدف في الجولة الافتتاحية، وفاز على جزر القمر بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.