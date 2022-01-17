القاهرة - سامي عبدالفتاح



أبدى مدرب منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، سعادته بالفوز قائلا: «عبرنا في المباراة عن شخصية منتخب مصر، وفاز الفريق الأكثر صناعة للفرص. هناك 3 كرات بالعارضة وفرص أخرى».



كما حرص كيروش على تهنئة منتخب غينيا بيساو على مستواه، مشيرا إلى أنه «كان منظما للغاية». وأضاف: «الجميع يعمل بجد وكعائلة واحدة سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، كل اللاعبين يدافعون عن قميص الفراعنة والهدف وضع الفريق بمكانته الطبيعية.. وأهدى الفوز إلى الجمهور، متعهدا بظهور أفضل أمام السودان».



هذا، وخسرت مصر مدافعها القوي محمود حمدي «الونش»، للإصابة التي حرمته من استكمال المواجهة، وبالأمس أجرى اللاعب فحصا طبيا أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية، لينضم بذلك إلى قائمة خسائر خط الدفاع، التي شملت من قبله أكرم توفيق (الرباط الصليبي) واحمد فتوح (شد في العضلة الخلفية)، وبذلك تأكد غياب الونش عن مباراة السودان بصفة مبدئية، وقد يغيب أيضا عن مواجهة دور الـ 16 حال تأهل الفراعنة حيث يحتاج إلى راحه تصل إلى 10 أيام.



إلى ذلك، حرص الجمهور المصري الذي حضر لقاء غينيا بيساو على توجيه التحية لكيروش.



وبحسب فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، أرسل الجمهور تحياته إلى كيروش بعد الفوز، فيما حرص كيروش على رد التحية للجمهور وتوجيه القبلات لهم، في موقف مغاير تماما لما حدث بعد نهاية مباراة نيجيريا في الجولة الأولى التي اشتبك فيها كيروش مع أحد المشجعين المصريين، بعدما طالبه الأخير بالرحيل، لسوء الأداء.