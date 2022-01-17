بيروت - ناجي شربل



ابتعد العهد المتصدر عن وصيفه شباب الساحل تسع نقاط، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ 62.



سجل للعهد هلال الحلوة ومحمد قدوح، وهذا الفوز هو الثامن للعهد والتعثر الثالث لشباب الساحل، ليمضي الفائز قدما نحو احراز لقبه الثامن ومعادلة رقم نادي النجمة، علما أن الأنصار يحمل الرقم القياسي بـ14 لقبا.



واستفاد العهد من انسحاب النجمة الأسبوع الماضي من مباراته المقررة أمامه، وفقدان «النبيذي» 9 نقاط دفعة واحدة تنفيذا لعقوبة اتحاد الكرة.



بدوره، حقق شباب البرج فوزه الثاني تواليا على سبورتنغ وصيف القاع 2-1 في على ملعب نادي العهد على طريق المطار، وهو الفوز الرابع لشباب البرج فرفع رصيده الى 14 نقطة مقابل تعثر سابع لسبورتنغ الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط، وسيخوض مرحلة الإياب في مجموعة النصف الثاني من الترتيب لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تخلى الصفاء عن المركز الأخير بفوز ثان على التضامن صور بهدف نظيف، ليرفع رصيده الى 9 نقاط.



وعاد فريق السلام زغرتا رسميا الى مصاف نوادي الدرجة الأولي، بعدما أمضى موسما واحدا في الدرجة الثانية. وحافظ السلام على فارق النقاط الخمس مع مطارده الراسينغ بيروت الثالث، قبل مرحلة واحدة من نهاية بطولة الدرجة الثانية.



ورافق السلام زغرتا فريق الشباب الغازية في العودة بعدما هبطا معا إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي. وكان الشباب الغازية انتزع الأسبوع الماضي أولى بطاقتي الصعود إلى الدرجة الأولى.