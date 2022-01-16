

مبارك الخالدي- عبد العزيز جاسم

قرر اتحاد الكرة الكويتي تأجيل مواجهة كأس السوبر بين العربي والكويت والتي كان من المقرر أن تقام غداً الاثنين على ستاد جابر وذلك بعد إصابة 10 لاعبين من "الأخضر "واثنين من "الأبيض" على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة خلال اليومين المقبلين.

وقد أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي - نائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون الرشيدي أن الاتحاد قرر تأجيل السوبر ، مؤكدا أن سلامة اللاعبين والمشاركين في تنظيم المباراة هي الأهم في الوقت الحالي على أن يحدد موعد جديد لمباراة السوبر في وقت لاحق.

وطالب الرشيدي الجماهير الرياضية بالاحتفاظ بالتذاكر التي تم حجزها مسبقاً حتى يتيح لها الدخول في مباراة السوبر المؤجلة.



وكان أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي قد أكد في تصريح ل" الأنباء"وجود 10 حالات ايجابية لفحص كورونا بين اللاعبين والاداريين في الفريق في أعقاب المسحة التي جرت للفريق بناء على طلب اتحاد الكرة قبل موعد المبارة، مشيرا الى ان النادي تقدم بطلب تأجيل المباراة عقب الاتصال بنادي الكويت لإطلاعه على الموقف، ومؤكدا استجابة نادي الكويت الفورية للموافقة على تأجيل اللقاء وأن سلامة اللاعبين هي الأهم.

من جهته، قال رئيس نادي ⁧‫لكويت‬⁩ خالد الغانم في تصريح لحساب النادي الرسمي على "تويتر" : "نؤكد تضامننا مع النادي العربي وطالبنا بتأجيل مباراة السوبر احتراما لكيان النادي العربي‬⁩"، متمنيا الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا.

وكان النادي العربي قد اعلن عبر موقعه الرسمي في "تويتر " عن اصابة 10 لاعبين بكورونا وهم: علاء الدالي، مارديك مارديكيان، عيسى وليد، علي خلف، جمعة عبود، سلطان العنزي، عبدالعزيز السليمي، عبدالرحمن الشرهان، سلمان العوضي وجوسيب كنيزيفيتش.

الى ذلك، شكر رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور رئيس نادي الكويت خالد الغانم على موافقته على طلب تأجيل السوبر بسبب انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين، كما طالب أيضا بتأجيل مباراة العربي بكأس سمو ولي العهد المقررة الجمعة المقبلة امام التضامن.