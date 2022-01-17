عقد منتخب غينيا الاستوائية موقف نظيره الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما فجر كبرى مفاجآت البطولة بخطفه فوزا مفاجئا على حامل اللقب، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي شهدت ايضا مفاجأة اخرى بتعادل سيراليون مع ساحل العاج 2-2.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الدقيقة 70، عندما سجل أوبيانج إيبونو إستيبان هدف غينيا الاستوائية الوحيد.

وحاول منتخب الجزائر تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، غير أن لاعبي منتخب غينيا الاستوائية نجحوا في الحفاظ على النتيجة.

وتوقف رصيد منتخب الجزائر عند نقطة وحيدة أحتل بها المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة، بفارق نقطة خلف منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث.

في المقابل، حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزه الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المنتخب الإيفواري المتصدر.

وستكون مواجهات الجولة الاخيرة حاسمة لترتيب المجموعة والصاعدين لدور ال16 اذ تلتقى الجزائر مع ساحل العاج بشعار الفوز فقط لضمان الصعود للادوار الاقصائية فيما سيكون أمل سيراليون وغينيا الاستوائية كبير عندما يلتقيان حيث سيضمن الفائز منهما بطاقة الصعود.

على صعيد آخر، أوقفت الهزيمة سلسلة منتخب الجزائر القياسية، والتي استمرت لمدة 35 مباراة بدون خسارة، والتي بدأت قبل نحو 3 سنوات، وتحديدا في عام 2019.

وبذلك، لن يكون بمقدور منتخب الجزائر الوصول إلى السلسلة القياسية التي حققها منتخب إيطاليا، والتي تتمثل في عدم الهزيمة في آخر 38 مباراة.