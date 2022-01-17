هنأت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، مدير عام الهيئة أحمد الموسى، بعودته الى عملة بعدما أثبت تقرير المستشارين براءته من جميع المخالفات الموجهة إليه .

وأعرب رئيس النقابة عبدالله المطيري عن تفاؤله لعودة الموسى الى منصبة وذلـك لمـا يصـب لصالح الهيئـة نحـو التطوير والارتقاء بعملهـا اسـتنادا لخبرته في تقديم الافضـل وتحقيق الانجازات المطلوبة للهيئة .

واشار المطيري الى انه في عهد الموسى تم تحقق نقله نوعية في مستوى اعمال الهيئة وتعزيـز ميكنتهـا بمـا ساهم في ارتفاع ایراداتها المالية، لافتا الى أنها تعد من الهيئات المستقلة التي تُدخل على الدولة مئات الملايين كـما أنهـا أصبحت في فترة قصيرة من أفضل الجهات الحكومية تحقيقا للإيرادات لخزينة الدولة .

كما أشاد بجهود الموسى الملموسة في تطوير منظومة عمـل الهيئة وتنظيم سـوق العمـل وميكنـة جميع الإجراءات والخدمات المقدمة من الهيئة منذ أن تم إطلاق الخدمات الإلكترونيـة في يناير 2021 وذلـك لنحو 95 % الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المختصة .

وأكد المطيري على دور الموسى في تطوير أداء الموظفين والذي انعكس بالإيجـاب عـلى تـلـك الخـدمات وذلـك عن طريق إقامة الدورات التدريبية المكثفة في مختلف التخصصات بالإضافة الى توفير بيئة عمل للموظفين من خلال افتتاح عددا من إدارات العمل الجديدة في مختلف المحافظات والتي ساهمت في حـل العديـد مـن المشاكل سـواء للموظفين أو المراجعين متمنيا التوفيق لجميع قيادات الهيئة لما يصب في مصلحة المؤسسة وموظفيها.