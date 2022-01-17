قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، إن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى السعودية لشغل مناصب في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وأطلقت إيران والسعودية، محادثات مباشرة العام الماضي في وقت بدأت فيه الدول الكبرى محاولة إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: "وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى جدة لبدء عملهم في منظمة المؤتمر الإسلامي".

وعقدت طهران والرياض أربع جولات من المحادثات في العراق، ووصفت السعودية المحادثات بأنها ودية لكنها استكشافية بينما تقول طهران إنها قطعت "شوطا جيدا".

وقال خطيب زاده إن إيران قدمت للسعودية "تصوراتها" خلال المحادثات السابقة في العراق.

وأضاف: "نأمل في التوصل إلى نتيجة في المحادثات التي ستجرى في المستقبل". ومضى قائلا "عبرت إيران دائما عن استعدادها لفتح سفارتها (المغلقة) في السعودية".