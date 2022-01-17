حمادة لـ"الأنباء": نشيد بوزير الدفاع الذي يتخذ دائماً مواقف مع الشعب الكويتي..وانتصر للمرأة

ألاء خليفه

تواجد عدد من الناشطات الكويتيات صباح اليوم، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، للتأكيد على حق المرأة الكويتية في الالتحاق بالسلك العسكري، حيث اعترضن على الأصوات التي تنادي برفض دخول المرأة للسلك العسكري، وأكدن على أن التاريخ يشهد للمرأة الكويتية بالإنجازات والانتصارات العظيمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الشهيدات والأسيرات اللواتي قدمن أرواحهن فداء للوطن خلال فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990.

ومن ناحيتها ذكرت المحامية أريج حمادة رئيسة مجموعة تحديات القانونية: ان وجودها اليوم في ساحة الارادة للتأكيد على حق المرأة الكويتية في الالتحاق بالسلك العسكري، مشيدة بوزير الدفاع الذي يتخذ دائما مواقف مع الشعب الكويتي وانتصر للمرأة بالسماح لها بالالتحاق بالسلك العسكري.

وقالت حمادة في تصريح لـ"الأنباء"، إنه مع الأسف هناك أصوات ترفض دخول المرأة السلك العسكري بحجة انه ليس من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وسلوكنا الاجتماعي، معتبرة هذا الكلام خاطئ تماما "فمن عادتنا وتقاليدنا وقيمنا غرس الروح الوطنية سواء بين الذكور او الاناث والدفاع عن الوطن".

وفيما يخص الفتاوى الشرعية ذكرت ان هناك الكثير من الدول التي سبقتنا سواء عربية او خليجية في التحاق المرأة بالسلك العسكري، مؤكدة ان النساء لعبن دورا بارزا في الغزوات الاسلامية والصحابيات شاركن في القتال وحملن السيوف.