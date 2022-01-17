عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد، جمعية العلاج الطبيعي لمناقشة أهم القضايا والمعوقات التي تواجه المهنة والعاملين فيها.

وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، في تصريح صحافي، إن الوزير السعيد استمع لمطالب الجمعية والتي تمثلت بأهم القضايا التي تخص مهنة العلاج الطبيعي .

وكشفت الخميس عن توصيات وزير الصحة د.خالد السعيد لتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجمعية والوزارة لبحث جميع الأمور والمطالبات التي تقدمت بها جمعية العلاج الطبيعي والتي من ضمنها "التوصيف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة كونها ضمن الفئة الفنية بينما يندرج توصيفها الصحيح ضمن الوظائف التخصصية في ديوان الخدمة المدنية ، فضلا عن السماح للجمع بين القطاعين الحكومي والخاص ، واعادة النظر في شروط تراخيص العيادات والمراكز الخاصة ، بالاضافة الى الاعتراف بشهادة "دكتور علاج طبيعي" ، وحفظ الحقوق الادبية والادارية لممتهني المهنة بالدرجة الأولى فضلاً عن ترغيب وتشجيع الفئات المجتمعية المختلفة في الالتحاق بتخصص العلاج الطبيعي من خلال مواكبة التطورات العالمية والاقليمية للمهنة.

وبينت أن من المطالب التي سيتم بحثها في هذه اللجنة المزمع تشكيلها قريبا هو مناقشة القانون الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، فضلا عن العديد من المطالبات التي تصب في مصلحة المهنة وممتهنيها مثل الكادر المالي والوظيفي والاداري وغيرها مما ينعكس ايجابيا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة.