أعرب النائب ثامر السويط، عن أسفه من أن جامعة الكويت تدار بالإنابة منذ ما يقارب العامين في غالبية المناصب الأكاديمية بدءاً من مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية.

وقال السويط في تصريح صحافي، إن هذا الأمر يؤثر سلباً على جودة العمل في هذا الصرح الأكاديمي الذي يفترض فيه أن يكون مثالاً يحتذى به لمؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن تلك المناصب يجب أن يكلف القائمون بأعمالها بالأصالة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشغر مثل هذه المناصب، داعياً وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف إلى سرعة اختيار مدير أصيل للجامعة وتشكيل لجان لاختيار العمداء ورؤساء الأقسام العلمية حتى لو كان هناك تريث في اختيار مدير الجامعة حتى يدار هذا المرفق وفق الإجراءات المؤسسية السليمة.