قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الانفجار الذي وقع اليوم الإثنين، في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في أبوظبي يرجح أنه نجم عن "طائرات من دون طيار"، على ما أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشرطة قولها إن "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".



وأشارت الشرطة إلى السيطرة على الحريق.

وكانت أعلنت الوكالة في وقت سابق من اليوم، عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة (مصفح) الصناعية بأبوظبي نتيجة اندلاع حريق فيها كما وقع حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي.

ونقلت الوكالة عن شرطة ابوظبي قولها، إن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرتين بدون طيار (درون) وقعتا في المنطقتين قد تكونان سبب الحادثين وتم إرسال جهات الاختصاص.

وأضافت الوكالة ان السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول الحادثين والظروف المحيطة بهما مشيرة الى عدم وجود أضرار نتجت عنهما.