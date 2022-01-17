وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

- بصورة ضوئية من محاضر لجنة القسائم الزراعية من يناير 2016 وحتى تاريخ الإجابة؟

هل تم إحالة المتسبب إلى التحقيق بشأن واقعة السماح للشركات الغير متخصصة بالحصول على حيازات زراعية بالمخالفة للشروط والضوابط الواردة في اللائحة والمعمول بها وفقاً للقرار الوزاري رقم 1341 لسنة 2017 وفقا لنص المادة 115 " لا يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة أو الأشخاص الاعتبارية الكويتية التي تباشر نشاطاً يوافق مع أغراض الهيئة في مجالات الأمن الغذائي المؤهلة من قبل الهيئة"؟