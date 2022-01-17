عبد العزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، قراراً تلقت "الأنباء" نسخة منه، بإعفاء مدير إدارة الخدمات العامة فراس كرتش، من القيام بمهام رئيس لجنة إجراء المقابلات للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل نظافة (ذكور ) وتكليف سعد العلاطي مراقب الخدمات العامة للقيام بالمهمة بدلاً منه.

كما تم تكليف يوسف حاجيه مراقب الخدمات العامة بمنطقة العاصمة التعليمية نائبا لرئيس لجنة إجراء المقابلات للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل نظافة (ذكور ) كما اصدر الوكيل اليعقوب قراراً بإعفاء عبير الجبر مراقب التعيين في إدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري من القيام بمهام نائب رئيس لجنة إنهاء الإجراءات والتعاقد للمتقدمين للتعاقد بوظيفة (عامل نظافة).

كما اصدر الوكيل اليعقوب قراراً بإعفاء جمال ذاير مراقب الإختيار بإدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري من القيام بمهام رئيس لجنة التنظيم والاستقبال للمتقدمين للتعاقد بوظيفة (عامل نظافة ).

وتكليف تركي الحميدي العتيبي - رئيس قسم سكرتارية إدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بدلاً منه.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.