12.9 مليار دينار الإيرادات.. مقابل 13.6 ملياراً إجمالي المصروفات والالتزام في 9 أشهر

مصطفى صالح

كشفت بيانات وزارة المالية عن تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة عن العام المالي الحالي 2021 /2022، عن انخفاض عجز الميزانية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إلى 682.4 مليون دينار، مقارنة مع عجز بلغ 775.4 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من العام المالي.



وأوضحت البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي إيرادات الميزانية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بلغت 12.9 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 10.6 مليارات دينار لنفس الفترة، وبلغ الالتزام 3 مليارات دينار، ليبلغ بذلك إجمالي المصروفات والالتزام خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 نحو 13.6 مليار دينار.