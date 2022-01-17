مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن لجنة طوارئ كورونا متفائلة ومطمئنة إلى المقاييس الخمسة الصحية خصوصا مقياس أرقام الإصابات الذي سجل انخفاضا نسبيا، وان الزيادة في مقياسي نسبتي إشغال الأسرّة في العناية المركزة والمستشفيات محدودة، والعمل على وقف سرعة مقياس انتقال العدوى يستوجب المزيد من الدوافع والمزايا لمكتملي التحصين سواء الموجودين داخل البلاد او القادمين من الخارج، مع تثمين خطوة وزارة الصحة باستمرار إجراء المسحات اليومية المجانية.



وشددت المصادر على أن ثبات مقياس الوضع الوبائي يستلزم ضرورة استمرار الالتزام بالاحترازات الصحية من كمام وتباعد، ومتابعة الأوضاع ميدانيا في المجمعات والمحلات التجارية وتكثيف التوعية لمزيد من الإقبال على أخذ «التنشيطية»، لافتة إلى تأييد إجراءات التخفيف على مكتملي التحصين والمحصنين ومنه توصية بإنهاء حجر القادمين إلى البلاد فور ثبوت سلبية فحص الـ«PCR» المؤيدة من لجنة «مواجهة كورونا» والتي أعلنها رئيس اللجنة الاستشارية العليا د.خالد الجارالله أمس.



ومن الأهمية تعريف مكتملي التطعيم بأنهم من أخذوا الجرعة التنشيطية بعد مرور 9 أشهر من الجرعتين، والمحصّنون هم من لم يمر 9 أشهر على تلقيهم الجرعتين، وغير المحصن هم من لم يحصلوا على أي جرعة أو مر على أخذهم الجرعتين أكثر من 9 أشهر.