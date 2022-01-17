أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، عن تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم عربي بحوزته 22 كيلو من مادة الشبو المخدرة تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 250 ألف دينار كويتي (نحو 825 ألف دولار أمريكي).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن مقيما من جنسية عربية يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للمتابعة والرصد وجمع البيانات.

وأضافت (الداخلية) انه بعد التأكد من صحة المعلومات تم اصدار الإذن القانوني وضبط المقيم العربي وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو (1) كيلو من مادة الشبو وميزان إلكتروني حساس.

وبينت أن المتهم أقر واعترف أنه يعمل لحساب أحد تجار المخدرات من جنسيته والذي قد أبعد عن البلاد قضائيا ويتلقى المتهم منه التعليمات لترويج المواد المخدرة نظير مبالغ مالية.

كما اعترف بوجود كمية كبيرة من المواد المخدرة وبإرشاد منه تم العثور على عدد (3) مطفآت للحريق مخبأ بداخلها بطريقة سرية نحو (21) كيلوغراما من مادة الشبو.

وأوضحت (الداخلية) انها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم واحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص. (النهاية)