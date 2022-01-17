تعافى مطار فرانكفورت الدولي العام الماضي إلى حد ما من انتكاسته الحادة التي شهدها في العام الأول من جائحة كورونا.

فقد أعلنت شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الاثنين أنه بفضل ارتفاع الطلب على السفر في الصيف وسماح الولايات المتحدة بعودة حركة الطيران من أوروبا إليها في الخريف الماضي، استقبل أكبر مطار في ألمانيا خلال عام 2021 بأكمله نحو 8ر24 مليون راكب، بزيادة قدرها الثلث عن عام كورونا الأول .2020

وشهد المطار في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تعافيا أقوى رغم إعادة قيود السفر بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، حيث استقبل المطار 7ر2 مليون راكب، بزيادة قدرها ثلاث أضعاف مقارنة نفس الشهر عام 2020، لكن بتراجع قدره 44% مقارنة بنفس الشهر عام .2019

وسار نشاط الشحن بشكل أفضل بكثير، والذي يشهد طفرة نتيجة للجائحة وعواقبها. ففي عام 2021 تعامل مطار فرانكفورت مع حوالي 27ر2 مليون طن، بزيادة 19% تقريبا مقارنة بعام 2020 وبزيادة حوالي 9% مقارنة بعام .2019