انتقدت غالبية الأمريكيين تعامل الرئيس جو بايدن مع التضخم والاقتصاد، وفقا لاستطلاع رأي لشبكة "سي بي إس نيوز" التليفزيونية الأمريكية، والذي وجد أيضا أن الأمريكيين يجدون بشكل متزايد إرشادات الحكومة بشأن كوفيد19- مربكة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يشير استطلاع الرأي إلى أن التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما، هو أكبر تحد، ويرى 65% ممن شملهم الاستطلاع أن إدارة بايدن لم تركز اهتمامها بشكل كاف على زيادة الأسعار بشكل متسارع. وقال أكثر من النصف، وتحديدا 58%، إنها لم تركز بما فيه الكفاية على الاقتصاد.

وقالت "سي بي إس" في ملخص للاستطلاع إن "قليلين يرون أن بايدن وزملاءه الديمقراطيين يركزون على الأمور الصحيحة، بشكل عام". وقالت إنه "عندما نسأل المواطنين عما هو الشىء الذي يمكن أن يغير رأيكم في بايدن، تتركز الردود على التضخم وليس التشريع".

وبينما قال 47% في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا من مسؤولي الصحة مربكة، زاد هذا الرقم إلى 57%