ذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة نقص إمدادات الليثيوم الذي يستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وأضافت الشبكة ، اليوم /الاثنين/ أن كل شركات الكبرى لتصنيع السيارات أعلنت انتقالها إلى إنتاج السيارات الكهربائية ما يزيد الطلب بشكل حاد على الليثيوم.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أن شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، سلمت بالفعل ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021، وتقوم مجموعة من شركات السيارات الكهربائية الجديدة مثل Rivian و Lucid بطرح موديلات جديدة.

ويزيد الطلب على البطاريات التي تعمل بالليثيوم من أجل تشغيل كل هذه المركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يكون نمو السيارات الكهربائية مسؤولاً عن أكثر من 90% من الطلب على الليثيوم بحلول عام 2030، وفقًا لـ Benchmark Mineral Intelligence، لكن الليثيوم موجود أيضًا في الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر ، وهو ضروري لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال جون إيفانز الرئيس التنفيذي لشركة Lithium Americas "إن الليثيوم مثل الدم في جسم الإنسان، إنها الكيمياء الكامنة وراء كيفية عمل بطاريات أيونات الليثيوم.. ويبقى القاسم المشترك في جميع تقنيات البطاريات، حتى أننا نبحث الآن عن بطاريات الجيل القادم.. لذلك فهو عنصر مهم حقًا لتلك الصناعة".