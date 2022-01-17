استأنف الفنان المصري مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الجديد "دايما عامر"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وكان المخرج مجدي الهواري قد منح فريق عمل المسلسل أجازة لمدة يومين، بسبب تغيير الديكورات، ليستأتف التصوير اليوم بمشاركة معظم أبطال العمل.

يناقش المسلسل مشكلات التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يجسد بطل العمل الفنان مصطفى شعبان دور أخصائي اجتماعي يعمل بإحدى المدارس، ويواجه العديد من المشكلات، فيما تقدم الفنانة لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة.

"دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، لمى كتكت، وإخراج مجدي الهواري.