أقلعت طائرة تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية باتجاه أرخبيل تونجا بجنوب المحيط الهادئ، عقب ثوران بركان هائل تحت الماء.

ولا تزال الاتصالات مقطوعة مع تونجا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لنيوزيلندا عقب ثوران بركان هونجا تونجا هونجا ها أباي

وأحدث الثوران موجات صدمة بالغلاف الجوي وموجات مد بحرية عاتية "تسونامي" امتدت لمسافات بعيدة حتى ألاسكا واليابان وأمريكا الجنوبية.

وأقلعت طائرة للجيش النيوزيلندي من أوكلاند اليوم الاثنين لتنفيذ عملية استطلاع فوق تونجا، بما في ذلك فوق الجزر الواقعة على الأطراف الخارجية للأرخبيل والتي لم يسمع عنها بعد. وهناك نحو 170 جزيرة في كل أرخبيل تونجا، 36 منها غير مأهولة.

وتتعلق آمال بأن تجري طائرة من قوات الدفاع الاسترالية مسحا للبنية التحتية المهمة مثل الطرق والموانئ وخطوط الكهرباء في تونجا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي إذا سمحت الظروف بذلك.

وكتب المفوض العالي لنيوزيلندا في تونجا بيتر لوند على فيسبوك أن الانترنت معطلة في تونجا بعد انقطاع كابل تحت الماء.

وقال لوند المقيم في عاصمة تونجا، نوكو ألوفا، إن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة من المفوضية العليا وأن خدمة الهواتف المحمولة تعمل على المستوى المحلي وليس الدولي.

كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قالت يوم أمس السبت إنه لا توجد إصابات أو ضحايا مؤكدة جراء الثوران البركاني، لكنها حذرت من أن الاتصالات "محدودة للغاية" مع تونجا.