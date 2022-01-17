جدد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير دعوته لتخفيف قواعد الدين الأوروبية، قبيل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال لصحيفة فيلت الألمانية إنه "يجب أن تستند قواعد الدين إلى الواقع وليس الأحلام".

وقال لو مير إنه بينما أن ميثاق الاستقرار والنمو ليس قديما تماما، فإن القاعدة بشأن الدين العام قد عفا عليها الزمن.

وزاد الكثير من الدول في أوروبا بشكل كبير ديونها منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

قال إنه "بعد الأزمة، وصلت بعض الدول الأعضاء بدينها الوطني إلى 168% (من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما ظلت ديون دول أخرى عند حوالي 60 إلى 65%". وقال إنه يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار هذه الفجوة.

وقال إنه قد يتم السماح للدول الأعضاء بأن يكون لها صوت أكبر بشأن كيفية خفض دينها الوطني.