خلص استطلاع أجرته المؤسسة الفرنسية للرأي العام، ونشرته صحيفة جورنال دو ديمانش أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى لاعادة انتخابه في نيسان/أبريل المقبل، يفقد الدعم عقب الارتفاع الأخير في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع أظهر أن 41% فقط من الفرنسيين يعتقدون أن حكومة ماكرون قادرة على التعامل بكفاءة مع جائحة كورونا، مقارنة بـ 52% في آب/أغسطس الماضي.

وتعاني فرنسا، مثل معظم الدول الأوروبية، لاحتواء التفشي السريع لمتحور أومكيرون. وقد ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس لمستويات قياسية على الرغم من معدلات التطعيم المرتفعة في فرنسا، مما جعل طريقة تعامل الحكومة مع الجائحة قضية سياسية شائكة مجددا.

ويبدو أن تعليقات ماكرون الأخيرة أن استراتيجيته " لمضايقة" غير الملقحين كطريقة لدفعهم للحصول التطعيم لم تفلح.

ونقلت صحيفة جورنالد دو ديمانش عن رئيس المؤسسة الفرنسية للرأي العام فريدريك دابي القول " هناك أمر تغير في الرأي العام" مضيفا " لأشهر الآن، كان يبدو أن الأزمة الصحية تحمي الرئيس، الآن الوضع تدهور".

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الفرنسيين أصبحوا أكثر قلق تجاه اللقاحات، على الرغم من تلقيح 75% من المواطنين.

وقال نصف من شملهم الاستطلاع فقط إنهم على ثقة أن ماركون يمكنهم قيادة حملة تطعيم ناجحة، مقارنة بـ 63% في آب/أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من أن ماكرون لم يعلن رسميا أنه سوف يترشح لفترة رئاسة ثانية، فإن فريقه يراقب عن كثب تطورات وضع الجائحة لاختيار التوقيت المناسب للاعلان عزمه ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما قالته الصحيفة الفرنسية نقلا عن مقربين من ماكرون.

وقال المقربون إن الرئيس ربما يعلن ترشحه في نهاية الشهر الجاري أو منتصف شهر شباط/فبراير المقبل، وفقا لعدد حالات فيروس كورونا.