أكدت الأمم المتحدة أن جهودها لجمع التبرعات من أجل الناجيين من إعصار "راي" في الفلبين لم تجمع حتى الآن إلا 39% من الهدف البالغ 107.2 مليون دولار أمريكي، بعد نحو شهر من البدء.

وناشد منسق الأمم المتحدة في الفلبين، جوستافو جونزاليس - في بيان أوردته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية بتقديم المزيد من الدعم للإسراع في تحسين المناطق المتضررة في الفلبين وإعادة بنائها.

وأوضح جونزاليس أن التحديات قد أعاقت مؤخرًا جهود الإغاثة المبذولة من أجل المجتمعات التي ضربتها الإعصارفي الفلبين، ومن بين تلك التحديات ارتفاع حالات (كوفيد-19) بين الموظفين والتي فرضت قيودًا على الحركة ما تسبب فيما وصفه بـ "قيود سلسلة الدعم".

وشدد جونزاليس على ضرورة زيادة الدعم بصورة عاجلة بهدف وضع الأشخاص في البلاد على طريق الاستصلاح وإعادة الإعمار السريع، كما أثار المسئول الحاجة الماسة لاستعادة إمدادات الطاقة المنقطعة في جميع أنحاء المناطق المتضررة.

وكانت سرعة الرياح في إعصار "راي" قد وصلت 200 كيلومتر في الساعة عندما ضرب البلاد في الـ 16 من شهر ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مصرع نحو 400 شخص ونزوح ما يقرب من مليون آخرين.