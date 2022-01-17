عين بنك كريدي سويس السويسري اكسيل ليمان رئيسا جديدا له، وذلك عقب استقالة انطونيو هورتا اوسوريو.

وقال البنك اليوم الاثنين إن هورتا اوسوريو استقال عقب إجراء تحقيق بناء على طلب مجلس الادارة.

وأضاف البنك أن مجلس الادارة سوف يطرح اسم ليمان لانتخابه رئيسا للبنك خلال الاجتماع العام السنوي المقرر في 29 نيسان/أبريل المقبل.

وقال هورتا أوسوريو " أنا مقتنع أن كريدي سويس في وضع جيد الآن، وعلى المسار الصحيح بالنسبة للمستقبل".

وأضاف" أعرب عن أسفى بعد تسبب بعض أفعالي الشخصية لصعوبات للبنك، وتقويض قدرتي لتمثيل البنك داخليا وخارجيا".

وأوضح" لذلك أعتقد أن استقالتى تصب في مصلحة البنك وحاملي الأسهم في هذا الوقت الحرج".

وكان قد تم انتخاب ليمان العام الماضي ليصبح عضوا في مجلس الادارة عقب اجتماع عام استثنائي، كما أصبح رئيس لجنة المخاطر.