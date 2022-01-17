اشترت شركة "فورهات روبوتيكس" السويدية لأجهزة الروبوت شركة "ميستي روبوتيكس" التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقرا لها، وذلك مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة السويدية اليوم الاثنين أن الصفقة تهدف لإنشاء قاعدة للعمليات في الولايات المتحدة تقول فورهات إنها سوف تستمر في دعم العلامة التجارية ميستي روبوتيكس، بما في ذلك الدمج الجزئي لفورهات وميستي لتعزيز أجهزة الروبوت الاجتماعية المستقبلية.

تأسست فورهات روبوتيكس في ستوكهولم عام 2014، وطورت روبوتا له تعبيرات شبيهة بالبشر قادرا على التحدث مع الأشخاص بشكل مستقل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتعاونت فورهات في الآونة الأخيرة مع شركة توظيف في السويد لتوفير الروبوت القادر على إجراء مقابلات عمل للمرشحين خالية من التحيز.

وقال الرئيس التنفيذي لفورهات، الشريك المؤسس سامر المبيِّض: "نحن نعلم أنه في الأعوام القليلة المقبلة سوف تبلغ قيمة سوق الروبوت المليارات، وسوف تكون أجهزة الروبوت الخدمية التي تعكس أفضل السلوكيات البشري في صميمها".

وتحصل فورهات على الدعم من خلال صناديق رأس مال استثمارية.