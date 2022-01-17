استخدمت الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا جنوب البلاد تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي لانقاذ مراهقة تعرضت للخطف.

وقال المتحدث باسم الشرطة مساء يوم الأحد إن الشرطة استخدمت نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية "جي بي إس" المدمج بالتطبيق. وتابع أن المراهقة كانت مصابة بجروح، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الفتاة تعرضت للاغتصاب عدة مرات.

وذكرت شبكة فرانس 3، نقلا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا، أن الشرطة وضعت رجلين كانا في الشقة مع الفتاة،14 عاما، رهن الاحتجاز وشرعت السلطات في التحقيق.

ووفقا لتقارير، فإن الفتاة من إقليم آرديش قد هربت من منزلها.وفي صباح يوم الجمعة اتصلت الفتاة، التي كانت محتجزة، بأسرتها، والتي بدورها أبلغت الشرطة.

ولم تكن الفتاة نفسها على علم بمكانها. ووفقا لما ذكرته قناة بي إف إم التلفزيونية ، فقد عادت الفتاة الآن إلى أسرتها.

وذكر راديو فرانس بلو، أن الرجلين المحتجزين أنكرا اختطافهما للفتاة.